2004年當時擔任台南縣議長的吳健保，與前台南市議長李全教胞弟、時任台南縣議員的李全富，共同參與曾文溪盜採砂石案，台南高分院更三審依速審法減刑後，將吳依行賄罪判刑3年，李則依妨害投標罪判刑1年8月，吳未上訴已定讞，李上訴遭最高法院駁回確定。

吳健保因職棒假球案被判刑確定，2014年發監前他潛逃菲律賓2019年才被押返服刑，吳遭判可易科罰部分，檢方不讓他交錢了事，向法院聲請定執行刑，台南高分院加計他當議長時盜採砂石案裁定10年，吳不服提抗告，最高法院駁回確定，吳健保在監執行中。

本案導因水利署第六河川局，2004年3月辦理曾文溪北勢洲橋至二溪橋河段疏浚發包，總預算4800萬元，當年台南地區土方價格一方約50元，但砂石原料在200元左右，在利潤豐厚下吸引眾多廠商競標 。

當時任台南縣議員並從事營造的李全富，邀請議長吳健保共同參與承包，再找來另8名股東合股，最後以5000萬元取得承包權。吳等人利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂運出販售，並行賄六河局官員，不法獲利超過2億多元。