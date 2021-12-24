大陸全國台企聯2022年迎新活動暨昆山市台協會第十四、十五屆會長交接儀式昨天23（日）舉行，由南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰接任昆山市台協會第十五屆會長。

交接儀式上，昆山市台協會第十五屆會長孫德聰從第十四屆會長宗緒惠手中接過接力棒。孫德聰表示，將帶領昆山市台協會更好發揮政府與台商之間的紐帶作用，鞏固和深化昆台經貿文化交流合作，積極引導廣大台商做好「智改數轉」，積極參與大陸「內循環」，一起「把根留在昆山」。

大陸國台辦經濟局局長張世宏；江蘇省台辦主任練月琴、副主任孫繼兵；台灣新黨創始人郁慕明；大陸全國台企聯會長李政宏；昆山市委書記周偉，市委副書記、市長陳麗艷，市委副書記徐華東，市人大常委會主任張月林，市政協主席馮仁新，市政協黨組書記管鳳良等領導出席活動。

張世宏在致辭中指出，隨著「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要的推進實施，大陸的經濟運行將更加平穩健康，營商環境將更加優化，發展機遇將更多。大陸一貫秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事做好事的舉措不會變。

張世宏表示，大陸將堅定不移地擴大兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展，讓更多的台商台企獲得更大的實利。多年來，昆山與台商相互促進、相互成就，成為兩岸融合發展的生動體現。希望昆山市台協會繼續服務好廣大台資企業，講好昆山故事，增進兩岸情誼。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，目前累計批准台資項目超5500個，投資總額超670億美元。其中，今年1至11月，全市新批台資項目193個，新增投資總額28.4億美元。

當前，昆山正緊抓昆山試驗區擴區、昆山試驗區條例實施等重要機遇，在制度機制上求突破、在產業合作上下實功、在交流交往上促提升，奮力打造對台合作「第一城」。