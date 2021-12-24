在新北市新店區、從事咖啡豆貿易的45歲何姓男子遭黃姓槍手槍斃一案，黃嫌一度潛逃廈門，目前依涉犯殺人罪遭羈押，檢警則持續追查幕後藏鏡人。據了解，專案小組追出一名涉嫌重大的張姓男子，於昨（23日）將其拘提到案，並於今晨聲押獲准。

何姓男子於11月22日上午在自家門口遭黃姓槍手近距離連開4槍身亡，但黃行凶後兩度變裝逃逸，經新店分局與刑事局、新北市刑大組成專案小組，動員百餘人調閱監視器，在案發4個多小時迅速掌握槍手變裝、棄車，主要都靠熱心民眾機警記下歹徒車號，「以車追人」一步一步追蹤槍手去向，進而確認黃嫌潛逃至廈門。

黃男在犯案當日搭機潛逃大陸廈門，入住廈門防疫旅館，在黃男隔離期滿後，最終在大陸國台辦協助下，黃嫌於本月8日採「朱雪璋」模式遣送回台，而黃一抵達國門就癲癇發作送醫治療，10日出院時，隨即遭到檢方依涉犯殺人罪，且有逃亡勾串、疑有共犯未到案等理由向法院聲押獲准。

據了解，此案專案小組近期有重大突破，追出一名疑似為共犯的陳姓男子，由警方於23日晚間依槍砲彈藥刀械管制條例將其拘提到案，認為其恐有逃亡、勾串與滅證之虞，向法院聲請羈押，法院於24日凌晨裁准。