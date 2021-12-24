對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被爆料有巨額存款2300多萬元，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林誆稱為國安人員，且金流來源不明，本月7日台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權、偽造私文書、恐嚇等罪。該案目前已確認移轉管轄到新北地檢署，檢方表示，目前已收到高檢來文，但尚未分案，將盡速依法偵辦。

新北地檢署密集偵辦高嘉瑜遭施暴一案，檢方21日先請高嘉瑜出庭，目前已確定她提告林秉樞涉嫌妨害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪狀。檢察官昨日也首度提訊林秉樞，主要在釐清犯罪事實，惟僅訊問是否涉嫌偷拍不雅照、施暴等事項，檢察官之後將視需要再提訊，也不排除再傳喚高嘉瑜確認相關物證內容。

不過，藍營民代也質疑，本案已從家暴案上升到網軍案，林秉樞金流不明，需要由檢調查明，才能給外界交代，而林秉樞操作的側翼粉專為「母湯害台灣」，更有媒體人推測該粉專自去年總統大選後就沒有經費，目前由林獨自運作，質疑幕後有大量金流，為政府透過國營事業發包給基金會或白手套攻擊4大公投案。