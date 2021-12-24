華晶科(3059)布局車用ADAS、半導體晶片及醫療三大領域，成果開始顯現，華晶科預估，2022年車載鏡頭及聚晶半導體業績可望倍增，榮晶生技可望成長30%，明年會比今年好，華晶科今天盤中股價強勢大漲，創下2010年4月26日以來新高。

華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心，逐步轉型為AIoT(人工智慧物聯網)生態系的高階智慧影像解決方案廠，隨著產品技術陸續到位，華晶科成為全球頂尖戰略夥伴合作，產品也逐步拓展至5G、電動車、旗艦型個人電腦、高階Android智慧手機，以及最夯的元宇宙(Metaverse)VR/AR/MR等穿戴裝置、物流機器人、高階醫療內視鏡等智慧影像應用，公司亦以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設設晶片技術，於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體(Alek Semiconductor)(華晶科持股約50%)，醫療部門亦分割成立榮晶生技(持股約82%)，經過長達約5年的轉型努力，今年已見到成果，並可望於明年展現成長力道。

在聚晶半導體部分，隨著近幾年VR市場需求逐步成長，聚晶半導體以AL6100深度晶片打入VR鏡頭供應鏈，在ISP影像處理晶片市場表現相當亮眼，「SUNNY M1」的AI人工智慧晶片，今年拿下電腦大廠HP(惠普)與高階網路設備廠CISCO(思科)合作，提供邊緣AI人工智慧影像解決方案，3D感測技術也獲得全球物流機器人廠青睞。

在榮晶生技方面，華晶科於2008年跨足醫療產品，並於2015年將醫療部門切割獨立為榮晶生技，產品亦從初期血糖機逐步拓展至拋棄式內視鏡醫療產品，包括支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡均已量產出貨，公司也計畫於兩年內在香港IPO。

受惠於三大部門同步成長，華晶科今年前3季營業毛利及營業淨利同步向上，分別來到16.36億元及2.24億元，平均合併毛利率為24.22%，歸屬於母公司業主稅後盈餘1.87億元，年成長51.54%，每股盈餘為0.71元，累計前11月合併營收為80.58億元，年增49.49%。

華晶科董事長夏汝文日前表示，今年三大部門都年增50%以上，明年相機部門將全數轉為車載鏡頭，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望年成長30%，進而帶動明年業績比今年好。