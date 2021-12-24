擴大台灣軟體生態圈，精誠(6214)第四屆「AI+新創加乘器計畫」(AI+ Generator Program AGP)今年選出8家具國際發展潛力的新創加入，包含協助跨國企業進行跨境贈禮的「芯符」、提供無程式碼平台來開發AI模型的「詠鋐智能(Chimes AI)」；專注AI身分認證方案的「數位身分(Authme)」，目前已與精誠合作，將解決方案導入國內大型保險業者。本屆AGP團隊橫跨金融、行銷、製造以及娛樂等領域，精誠將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，助攻拓展國內外版圖。

精誠今年選出8間以SaaS為基礎的AI新創，包括：艾陽科技、芯符、昱峰智能、重量科技、詠鋐智能、數位身分、優力勁聯、鏈科。

全球市場受新冠肺炎影響，生活和工作型態劇烈轉變，加速企業數位轉型腳步，精誠協助多家AGP 2020團隊拓展疫後市場，例如：金融遠距服務需求因疫情急速上升，精誠已協助「桓竑智聯iHH」將遠距影音加密通訊工具成功導入多家國內金融業者；專注提供智慧營運戰情解決方案的「杰悉科技NADI」也與精誠合作，協助跨國製造業者在東南亞廠房落地新一代智慧工廠戰情管理系統，並透過視覺化數據協助提升20%以上的營運效益和10%以上淨利率，人機比拉升至9倍。另外，提供自動化機器學習無程式碼解決方案的「杰倫智能Profet AI」，目前已協助超過50家台灣指標客戶導入AI超前部署，也透過精誠媒合生技、電子、半導體等製造業客戶，落地客戶端工廠，實現智慧製造。