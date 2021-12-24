中鋼(2002)明年1月內銷盤價開低，中鴻(2014)即將開出明年1月內銷盤價預計將跟跌。近期土洋法人對中鋼、中鴻呈現對作，因投信持續大買此兩檔支撐股價穩在高檔。

中鋼日前開出明年元月份及第一季內銷鋼品盤價，受疫情影響、產業供應鏈不順，開出平低盤，元月份及第一季全產品基價持平至調降900元，平均降幅為2.15%。

中鋼繼12月單月內銷盤價，反轉開低，平均降幅1.65%，為自去年7月以來，近一年半首度降價，本次開出明年1月內銷盤價續開低，為連續第二個月跌價。至於季盤產品則也是反轉開低，為去年第四季以來，近六季首度降價。

本周四，外資賣超中鋼23893張，也賣超中鴻4896張，本土投信則大買超中鋼28713張，也大買超中鴻12111張。

受惠鋼市熱絡，中鋼、中鴻今年業績都可望創下歷史新高。

中鋼周四公布自結11月合併稅前獲利78.68億元，比10月減少9%，為連2月下滑；今年1~11月自結合併稅前獲利達784.51億元，仍創歷年同期新高，每股合併稅前盈餘約4.97元。

中鋼公司11月合併營收再創下452.82億元新高，月增約5%；營業利益月增3%至80.93億元，但因業外收益減少；單月自結稅前獲利78.68億元，比10月的86.49億元減少約9%，單月每股合併稅前盈餘約0.5元。

中鋼公司表示，11月鋼鐵事業群銷售數量較上月增加，營業利益微幅上升，惟10月有轉投資鐵礦股利收入，11月並無，整體11月合併稅前淨利較上月減少7.81億元。

中鋼11月內銷盤大致為平盤，季盤仍漲1.4%，帶動營收續攀高。前11月營收及獲利也創同期新高。

中鋼今年受惠鋼市熱絡，鋼價上揚，自結1~11月合併稅前淨利784.51億元，比去年同期小賺2.19億元、大增約357倍，每股合併稅前盈餘約4.97元。