2021年11月台經院製造業營業氣候測驗點102.44點，較上月上揚1.10點，結束先前連續六個月下滑態勢，轉為上揚。

一直受惠於疫情緩解的服務業，對景氣看法持續樂觀，台經院調查結果，11月服務業營業氣候測驗點98.29點，較上月上揚1.52點，呈現連續四個月上揚態勢。

營建業部分，台經院的調查廠商對景氣的看法，結果為11月營業氣候測驗點109.07點，單月上揚0.22點，一反10月測驗點下滑的態勢。

根據台經院調查結果，經過模型試算後，11月製造業、 服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。

台灣經濟研究院24日發布最新產業景氣廠商調查狀況，製造業先前受到大宗商品價格上揚、供應鏈中斷等阻礙，在11月國際油價小幅下跌，加上受惠越南復工率提升，國內成衣業者加速重啟海外產線，受惠於年終消費需求的拉抬、電子零組件 先前訂單遞延的出貨、全球原物料行情走高，推升傳產貨品出口值等響，11月出口年增率由上月24.54％擴大至30.18％，出口連續九個月雙位數成長。

台經院調查，製造業對當月及未來半年景氣看法，橡膠製品業、非金屬礦物業、成衣及服 飾業與電力機械業廠商明顯看好當月景氣，而權重最大的電子機械業 看好當月景氣的廠商比例亦較高於看壞。

台灣經濟研究院長張建一表示，目前看來威脅景氣的OMICRON變種病毒，各國的重症案例和死亡率較低，緩解景氣恐持續下滑的威脅。