在現今職場上不論男女都為自己工作努力，而下了班更是活躍，試著發展自身興趣成第二專長，但大陸青島有位天使般臉孔的女中醫生叫袁合榮，她的專長讓大家瞠目結舌，在醫師白袍下卻是名副其實的肌肉芭比。

袁合榮是中國廣西中醫藥大學的碩士，有著甜美亮眼的外型被網友封為「最美中醫師」，除了有著天使臉孔長相外，但實際上白袍下藏著傲人的肌肉線條，著實是位筋肉人，目前IG追蹤人數超過18萬，從袁合榮在社群分享的美照中，能見到她脫了醫師袍練就出強壯二頭肌、六塊肌各種肌肉名稱都沒放過訓練，且她也熱愛武術，常在IG分享各式肢體動作展現迷人曲線。

袁合榮的超大反差也讓網友留言「很厲害」、「太美了！」、「曲線好美啊」、「這什麼人間絕色，太性感了吧」、「太美了姐姐」、「這肌肉，太不容易了」、「上得了廳堂，下得了擂台」、「中國第一美，能娶到你好幸運」、「天使的臉蛋，魔鬼的身材！」

此外，在台灣也有位獸醫系正妹名叫「Cassey黃馨」，她目前仍是學生，曾在參加過2020全國廣亞盃健美公開賽比基尼組，雖IG目前追蹤數僅6000多人，但從她IG可以見到她參賽時絕美線條，雖不像袁合榮肌肉線條分明，但卻有多了女人風采。