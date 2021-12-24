「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）上的先進武器升降機（AWE）

多年來，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母一直卡在先進武器升降機問題，遲遲無法部署。如今美國海軍終於宣布，他們測試並認證了11套先進武器升降機中的最後一套能正常運作。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網24日報導，航母專案執行官道尼（James Downey）強調，這對美國海軍，「福特」號和艦上人員來說，都是重大的里程碑。早在2017年「福特」號正式服役前，艦上的先進武器升降機就問題不斷，而這升降機的作用在於，將大批軍武從艦身下層升至機庫區，再到飛行甲板，讓艦載戰機能在執行任務前武裝。

而先進武器升降機是美國針對福特級航母設計的23種嶄新技術之一，但其中好些技術研製進度不是落後，就是遲遲無法測試完成，以致使「福特」號的首度預定部署時間從2018年，一直延後到2022年末。

The crew of #Warship78 did amazing things in 2021! From qualifying pilots and firing missiles to operating with the strike group and completing shock trials, our Wolverines did it all!



Looking forward to 2022!@COMNAVAIRLANT11 @USNavy #NavyReadiness #ForgedByTheSea pic.twitter.com/K1pRZySDnd — USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) December 23, 2021

事實上，先進武器升降機也是最後等待解決的新技術之一，美國海軍為了避免再拖延，2020年春就讓機組員和航空聯隊上艦訓練，並進行交付後測試，並於2021 年夏進行全艦衝擊測試（FSSTs）。

而海軍了解，原始設計有瑕疵後，第一套是在2019年1月交付。結果這11套先進武器升降機必須按它們在艦上不同的位置，逐一設計並安裝軟體，而無法一體適用地都採取1種設計。據美國海軍說，最後一套先進武器升降機是在今年12月22日交付。