多年來，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母一直卡在先進武器升降機問題，遲遲無法部署。如今美國海軍終於宣布，他們測試並認證了11套先進武器升降機中的最後一套能正常運作。
據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網24日報導，航母專案執行官道尼（James Downey）強調，這對美國海軍，「福特」號和艦上人員來說，都是重大的里程碑。早在2017年「福特」號正式服役前，艦上的先進武器升降機就問題不斷，而這升降機的作用在於，將大批軍武從艦身下層升至機庫區，再到飛行甲板，讓艦載戰機能在執行任務前武裝。
而先進武器升降機是美國針對福特級航母設計的23種嶄新技術之一，但其中好些技術研製進度不是落後，就是遲遲無法測試完成，以致使「福特」號的首度預定部署時間從2018年，一直延後到2022年末。
事實上，先進武器升降機也是最後等待解決的新技術之一，美國海軍為了避免再拖延，2020年春就讓機組員和航空聯隊上艦訓練，並進行交付後測試，並於2021 年夏進行全艦衝擊測試（FSSTs）。
而海軍了解，原始設計有瑕疵後，第一套是在2019年1月交付。結果這11套先進武器升降機必須按它們在艦上不同的位置，逐一設計並安裝軟體，而無法一體適用地都採取1種設計。據美國海軍說，最後一套先進武器升降機是在今年12月22日交付。
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