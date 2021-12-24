金曲歌王林俊傑日前被大陸網友曖昧喊話，提到1個月內不斷聯繫卻沒收到回應，強調「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人」，讓林俊傑發聲明喊話「請停止不實的影射」，未料女方凌晨曝光疑似雙方對話私訊，怒嗆「你那麼多女人，怎麼偏要找我玩」，引發網友熱議。

女網友曝光疑似與林俊傑私訊，只見她開頭怒嗆：「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛」，只見對方回覆：「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意思」，急忙安撫她失控情緒。

女網友曝光疑似與林俊傑私訊記錄。（微博）

此外，更見到她跟對方表示：「我已經都無所謂了，我不喜歡再聽你說那些重複的傷害我的話，我喜歡簡單和真實，我現在沒精力和你演戲」，言語中似乎透露對這段感情的無奈，雖然對方安撫「我也喜歡簡單和真實」，但她則回覆：「我們喜歡的簡單和真實，也許不一樣吧」，接著更語重心長表示：「總之這一次，我真得累了也夠了」。

女網友言語中透露對這段感情似乎感到倦怠。（微博）

雖然對話紀錄名稱寫著「JJ」，大頭照也是林俊傑的照片，但是不排除有造假可能，目前林俊傑也未做出相關回應，日前該網友在微博發文，疑似暗指飛到新加坡找林俊傑卻被放鳥，林俊傑也透過JFJ Productions做出回應，強調這是別有用心的抹黑造謠，更表示若掌握違法犯罪證據，敬請向有關部門檢舉。