近期物價蠢蠢欲動，許多業者已宣布調整產品價格，外界關心，是否要把哄抬物價納入基本工資差額補貼的排除要件，對此，勞動部表示，近期在經濟部與勞動部的工作小組中，向經濟部反映外界關心此事，也向經濟部反映「如果要納入的話，勞動部可以配合辦理」。

根據勞動部估算，「受疫情影響事業基本工資補貼方案」為比對今年9月及10月總營收較去年9月及10月總營收減少20％的事業，補貼金額依10月31日員工人數計算，全職員工原月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，包含以時薪支付全職員工，補貼定額1000元、最長補貼6個月；部分工時員工原月投保薪資2萬3100元以下者，則補貼定額560元、最長補貼6個月。

據勞動部推估，申請條件的本國勞工約有49.8萬人，部分工時勞工有約16.5萬人，合計約為66.3萬人，推算補助的總經費為35.46億元。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，在經濟部與勞動部工作小組中反映外界關心此事，提及希望把哄抬物價的事業單位排除在外，如果要在補貼分開處理，需要的話勞動部可以配合辦理，也能提供相關意見，但如哄抬物價等客觀標準等，則仍待後續研議。