天道盟郭姓通緝犯以鐵皮工廠為掩護，涉嫌混合、分裝新興毒品牟取不法獲利。（保三總隊第一大隊提供）

天道盟郭姓通緝犯以鐵皮工廠為掩護，涉嫌混合、分裝新興毒品牟取不法獲利。（保三總隊第一大隊提供）

天道盟郭姓通緝犯以鐵皮工廠為掩護，涉嫌混合、分裝新興毒品牟取不法獲利。（保三總隊第一大隊提供）

天道盟郭姓通緝犯以鐵皮工廠為掩護，涉嫌混合、分裝新興毒品牟取不法獲利，保三總隊第一大隊今年4月在桃園查獲，一舉逮捕郭姓主嫌及其胞兄，查扣二級毒品MMA咖啡包、三級毒品喵喵、一粒眠毒梅片等成品共計6196公克、半成品5895公克等，專業機器12部，粗估可製成上百萬顆毒錠，市價高達上億元。

保三總隊第一大隊副大隊長陳建勳表示，依據情資及毒品數據資料分析，針對黑幫結合毒品做為首要查緝目標，歷經數月分析追查，得知天道盟背景通緝犯35歲郭男涉以製造分裝新興毒品咖啡包、一粒眠毒梅片工廠牟取不法獲利。

第一大隊於今年4月持搜索票緝捕郭姓兄弟，並於工廠當場起出二級毒品MMA咖啡包、三級毒品喵喵、一粒眠毒梅片成品共計6196公克； MMA、卡西酮、硝甲西泮、芬納西泮、耐妥眠多種毒品粉末半成品5895公克、毒品混合原料184.69公斤，共計196.74公斤以及製毒、粉碎、攪拌、打錠、包裝機器12部，全案為新北地方檢察署偵查後日前已起訴。

調查指出，郭姓主嫌因毒品通緝身分行蹤極為隱密，為求短時間牟取不法暴利，與胞兄在工業區租設工廠，並在1樓外觀以鐵工廠型態擺設作掩護，實則於2、3樓隱密從事大規模製造分裝毒品等犯行，又出入都以人頭名車代步，刻意製造有正當工作收入假像，企圖掩人耳目，增加警方查緝難度。

辦案人員指出，郭嫌調製的新興毒品，每錠竟高達14種成分，食用後會產生亢奮、迷幻等多種效果，所查扣咖啡包含有「超級搖頭丸」之稱MMA成分(甲氧基甲基安非他命)，毒性係安非他命4倍，因藥效作用較和緩，常導致民眾過量施用，致死率相當高。此次查扣的毒品中，約可製成上萬毒錠，粗估市價上億元。

由於郭嫌具有天道盟幫派背景，從該集團成員中習得製毒技術，所製毒品將運用幫派網路分層銷售於夜店、特種行業及社會特定族群及青少年學子群聚施用，對國人身心健康及社會治安危害重大，所幸警方及時破獲，阻斷黑道金脈及毒品流通。

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