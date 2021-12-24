「蕾宏大戰」延燒多日，昨(23日)扯出案外案，南拳媽媽成員彈頭先是嗆「黑人」陳建州平時自稱天王好友，遇到事情就躲避，引來陳建州正面回應，而李妍憬看不過去，回酸彈頭過去荒唐行徑，自曝早年遇彈頭邀約泡溫泉，卻被壓床亂摸，有網友好奇問李妍憬若不喜歡為何要答應彈頭泡溫泉？李妍憬也親自解釋：「當時禮貌約我哪知道秒變」。

李妍憬今早發文，表示自己只是看不過去彈頭批評人的樣子，透露早年彈頭跟著周杰倫聲勢大旺時，私下就常常言語騷擾李妍憬，問：「要不要來一下」，後來彈頭約泡溫泉，到了現場才發現只有訂一間房，李妍憬見苗頭不對想要離開，彈頭便火速開了兩間房，泡完溫泉李妍憬接到彈頭簡訊，一開門就被對方湧上強壓亂摸。

李妍憬自曝險被彈頭伸鹹豬手始末（圖／翻攝自李妍憬臉書）

李妍憬強調：「而你死性不改，我不需要媒體也不需要同情，我只要公理，一句道歉有這麼難嗎？所有女孩當你不願意被壓在床上摸奶是如何感受，在（再）加上對方有團隊言論自由，一個北市打拚剛出道的女孩能說什麼？我的悍都是被逼出來的」，引來彈頭隔空致歉。

彈頭捲入性騷擾李妍憬事件。（圖／中時資料照片）

見此，有網友好奇提問：「既然不喜歡，那為什麼他約妳去泡溫泉，妳還要赴約呢？」李妍憬則強調說：「當時禮貌約我哪知道秒變，而且聽到一個房間我就拒絕了，之後我自己一房，各自泡完簡訊通知我開房門他進來關上我房門」，還原險被欺負始末，其他人回應：「女生要保護自己，男生約泡湯，女生答應，男生其實就是以為可以幹嘛」、「不要檢討被害人」、「泡溫泉也有大眾池啊！為何不能赴約」、「有的男人請吃飯，也會以為在交往了」。