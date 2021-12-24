果樹作物應該加強擋風措施，像是果實套袋、表土覆蓋等防寒措施，冷氣團過境時，也可以進行噴水、增施鉀肥，來增加作物的耐寒能力。縣府提供／吳建輝南投傳真）

中央氣象局預報，將有強烈冷氣團來襲，25日開始中部地區清晨將迎來11度以下低溫，南投縣整府呼籲民眾要注意防寒，年紀較大農民也務必注意保暖，特別是在高山種植蔬果農民，也要記得當前栽培作物，應做好防寒管理措施，以減少農災損失。

縣府建議，果樹作物應該加強擋風措施，像是果實套袋、表土覆蓋等防寒措施，冷氣團過境時，也可以進行噴水、增施鉀肥，來增加作物的耐寒能力，特別像是木瓜、蓮霧、柑橘、番石榴、草莓、香蕉等作物，另外受害的果樹也建議修剪受寒害的葉片，並疏花、蔬果等措施。

而南投高山許多茶園，縣府也建議農民可以在寒流來襲時，在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮蔭網等覆蓋物，也可以撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，來保護茶樹避免受到風寒；另外蔬菜花卉則可以設置防風牆、未採收的瓜果可以套袋防寒，來增加作物的耐寒力。

縣府農業處也表示，若民眾有災情顯現，可以主動向當地公所通報，依農業天然災害查報作業規定辦理，而公所對於災後須及時採收及復耕之受災田區作物，應該動員人力進行勘查，做及時的拍照取證，也可以宣導農民可以自行拍攝災損照片。

農業處說，照片內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景與衛星定位資訊等等，並自行標示田區坐落地段、地號，後續經農委會公告辦理救助，就能依公告受理期間內，將申請文件送至公所備查，來保障受災農民及時申請天然災害救助之權益。