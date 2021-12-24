韓國央行24日指出，因為通膨大漲等多項不利經濟成長的因素，2022年將會再適度修正貨幣政策。市場認為，韓國央行變鷹派就表示還會繼續再升息。

韓國央行除了預估當地2022年的通膨率，將在2%的目標值範圍內游走，並在觀察全球供應鏈中斷與消費反彈對景氣的影響性。韓國央行也表示，2022年的利率將會因景氣好轉而做適當調整，避免通膨失控以減少金融系統失衡而帶來的風險。

韓國央行預估，CPI(消費者物價指數)應會回到2%以下，但供應鏈供貨失調下，供給面出現壓力，還有通膨續漲等不利景氣現象可能繼續發生。由於國際油價大漲，通貨膨脹也被韓國視為威脅經濟成長的頭號勁敵。

根據官方最新資料，韓國11月CPI年增3.7%，為近10年最高，明顯高出當地央行目標值2%許多。

為了打擊通貨膨脹上漲以及家庭債務增加，繼8月首次升息後，韓國央行11月又把當地主要利率再提升1碼至1%，正式結束對抗新冠疫情滿地游資的寬鬆貨幣政策。

11月時，韓國央行曾把先前預估的2.1%通膨率再提高至2.3%，並預計2022年物價將上漲2%，高於之前預測的1.5%。韓國央行認為，現行當地貨幣政策仍寬鬆，暗示2022年元月初可能將再升息。

韓國央行下一次利率會議，已表定於2022年元月14日舉行。