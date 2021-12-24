白宮宣布美國總統拜登已於周四簽署了禁止中國新疆地區進口產品的法案。這項立法是基於美方對新疆維吾爾少數族裔遭強制勞動的關切，但也引發了中國當局的強烈譴責。

這個名為《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）是美國反制北京對維吾爾穆斯林少數民族進行「種族滅絕」（genocide）的計畫之一。

在立法者就眾議院和參議院版本達成妥協後，美國國會兩院在本月相繼通過了這項法案。

這項法案的關鍵在於「可反駁的推定」（Rebuttable presumption），亦即除非能舉證錯誤，否則所有來自中國新疆地區的產品都將被直接認定為強迫勞動的成果，也都將禁止輸入美國。

此外，棉花、番茄和製造太陽能板的多晶矽（polysilicon）等產品都被列為「優先」執法目標。新疆是全球主要的棉花生產地，也是大部分太陽能板材料的供應來源。

中國否認在新疆進行侵犯人權的行為，其華盛頓大使館痛批此舉是「無視真相，並惡意誹謗新疆的人權狀況」。使館發言人劉鵬宇表示，這是嚴重違反國際法和國際關係準則，是對中國內政的粗暴干涉，對此中方強烈譴責，並堅決反對。他表示，中方「將根據事態發展作出進一步回應」，但沒有對此提出更多說明。