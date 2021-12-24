金門縣林務所從東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」發想，以森林公園的草坡為基地，運用金門在地人面竹與桂竹打造3.5公尺高的羽毛球及球拍。（金門縣林務所提供）

鐘立偉所長（左）與.羅川敦、陳威伯竹藝師傅製作的大型竹製羽球裝置藝術。（金門縣林務所提供）

金門縣林務所邀請羅川敦及陳威伯2位竹藝師傅與所內木工廠同仁合作打造2021年東奧羽球金牌選手雙打壓線場景。（金門縣林務所提供）

羽毛球竹編作品除結構性材料及編織用的竹篾來自台灣本島外，其餘材料均自林務所園區採集。（金門縣林務所提供）

竹製羽毛球體以桂竹當主材料，並用亂編法強化結構，共費時4個工作天協力完成。（金門縣林務所提供）

草坡上的白線以李洋家鄉古寧頭的石蚵研磨舖排而成。（金門縣林務所提供）

復刻東奧「麟洋配」金牌場景 金門3.5米高羽毛球及球拍搶眼（金門縣林務所提供）

金門縣林務所從東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」發想，以森林公園的草坡為基地，運用金門在地人面竹與桂竹打造3.5公尺高的羽毛球及球拍，再用李洋家鄉古寧頭的石蚵研磨舖排白線，復刻2021年讓國人感動一刻的經典畫面，帶領大家揮別疫情擾動的2021年，迎來朝氣蓬勃的2022年。

金門縣林務所邀請羅川敦及陳威伯2位竹藝師傅與所內木工廠同仁合作打造2021年東奧羽球金牌選手雙打壓線場景，精彩的竹藝作品和場景呈現，預期成為春節9天連假遊客打卡的熱點。

來自南投竹山的竹藝師傅羅川敦說，這是他首次嘗試以羽毛球做為竹編的主題藝術品，除結構性材料及編織用的竹篾來自台灣本島外，其餘材料均自林務所園區採集，運用的竹材約200支，球體以桂竹當主材料，並用亂編法強化結構，共費時4個工作天協力完成。

曾負責台灣燈會主燈竹材處理及故宮南院等大型竹編裝置藝術的陳威伯老師則表示，金門竹材重量輕，但結構強度夠，讓羽球作品表現柔中帶勁的美感，希望打卡的鄉親喜歡，也能珍惜愛護。

林務所長鐘立偉說明，今年降雨量持續不足，2022年的春節布置將大量減少耗水性高的草花植栽補助，改以回收或再利用的材料製作裝置藝術品為主，相關展品將在12月底後陸續於各鄉鎮呈現，還請鄉親們幫忙拍照上傳，協力行銷金門優美風光。