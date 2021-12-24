新竹一名女子小文（化名）去年11月晚間10時許在自家騎樓睡著，王姓水電工酒後路過竟心生邪念，強行壓在小文身上以手指性侵得逞。新竹地院審結，依妨害性自主罪判林男3年4月徒刑。可上訴。

判決書指出，王姓水電工2020年11月晚間10時許，酒後騎腳踏車經過新竹縣湖口鄉中山路外的騎樓時，發現小文在騎樓呼呼大睡，先是上前假意聊天，隨即以身體壓制小文，見小文嚇得大叫，王男還打了其一巴掌，接著便以左手摀住小文的嘴巴，右手脫去衣褲，以手指侵入其下體得逞。事後小文掙脫，跑到附近的便利商店求救，在店員報警處理後，全案才曝光。

新竹地院法官發現，王男有酒駕累犯，且與小文並不相識，僅因酒後衝動，就在被害人家中騎樓，以強暴方式強行性交，行為相當惡劣，對於社會治安影響很大，不宜輕縱。考量王男犯後坦承犯行，審酌其犯罪手法等一切情狀，依強制性交罪，累犯，判3年4月徒刑。可上訴。

根據刑法第221條第1項，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

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