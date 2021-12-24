王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他約砲、召妓等渣男行徑，經過連日交鋒後王力宏終於道歉，本以為事件該告一段落卻持續延燒，日前大陸格鬥家徐曉東再爆料，他知道王力宏的私事，接連表示對方私生活不乾淨、「可前可後」，卻也強調那是別人的私生活，沒必要拿出來說嘴，讓網友相當傻眼。

徐曉東在開直播表示，他知道王力宏的事卻不能外傳，這是私德問題沒必要對王力宏口誅筆伐，還下架所有作品，然而他話鋒一轉，也再爆猛料，「人家私生活，你別管王力宏可前還是可後，我告訴你人家都可前可後，那是人家自己的愛好！」並透露那是別人的性取向和愛好，沒必要拿別人的隱私說長道短。

徐曉東開直播大爆王力宏的料。(圖/翻攝自徐曉東YT)

徐曉東坦言王力宏又高又帥，唱歌還好聽，「那招女孩呢那沒辦法，招蜂引蝶這花要漂亮又香，那一堆蒼蠅、一堆蜜蜂過來，這雞蛋又臭又腥也招一堆蒼蠅過來對吧，所以我覺得沒什麼，咱們我既不譴責王力宏我也不支持王力宏，這是王力宏自己的事」，更向那些趁機炒作的人喊話，李靚蕾和王力宏都不是中國籍，譴責他們沒有意義。

王力宏醜聞再+1？格鬥狂人徐曉東爆他性取向：人家自己的愛好

徐曉東表示，「有人說王力宏我覺得挺好，因為我知道王力宏的事，咱們也不能說為什麼知道，在上海跟我一塊鍛鍊的會員們你們基本上都知道為什麼冬哥知道對吧，冬哥也不能在這裡多說，冬哥都知道。」他也補充王力宏的私生活確實不乾淨，「你以為王力宏先生的前妻沒有問題嗎？對吧！但是冬哥不能說、冬哥不能說，希望大家能理解一下」。