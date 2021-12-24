香港富豪李嘉誠創辦的長實集團與李嘉誠基金會出售飛機，退出飛機租賃行業，套現合共近332億港元。

長實公布，全資附屬CK Capital協議出售Accipiter Finance 100％股權，涉74架飛機，連同該等飛機的租約以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為189.2億港元。參考以往公布，長實於2014年底拓展飛機租賃業務，此次交易發展7年間決定退出業務。

長實股價24日開盤漲1.6％，盤中升逾2％，暫報47.2港元，成交額有7160萬港元。

長實表示，新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且難以預測，行業?亦因就減輕波動而出現更多整合及併購活動。

另外，長實與李嘉誠基金會持有的Vermillion Aviation，協議出售Manchester Aviation股權，涉及合共51架飛機，連同該等飛機的租約，以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為142.6億港元。

長實預期，經由出售交易產生的利潤總額約13.2億港元，所得款項淨額擬用作一般營運資金用途。