對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，陸續被爆料有巨額存款2300多萬元，遭台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林誆稱為國安人員，且金流來源不明，到北檢告發林涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權、偽造私文書、恐嚇等罪。北檢日前向高檢署聲請移轉管轄，已獲準轉移轉至新北地檢署偵辦，新北檢上午表示，將依法積極偵辦。

林秉樞涉施暴等案件目前已由新北檢偵辦中，且二度傳喚高嘉瑜，昨(23日)也首度提訊在押的林秉樞出庭。據了解，北市議員告發林其他罪行，北檢已移轉至新北檢，新北檢也表示，依法處理，並視證據狀況偵處。

針對林秉樞案，國民黨籍市議員表示，林秉樞出手闊綽，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，呼籲檢調應該積極偵辦。

國民黨前文傳會副主委鄭照新也指出，這是一個集團陰謀、集團式的五鬼搬運，從農委會開始，政府就有很多預算巧立名目來操作1450。

對此，包括徐巧芯、北市議員侯漢廷、游淑慧、羅智強、國民黨前文傳會副主委鄭照新、重啟核四公投案領銜人黃士修等人認為，林秉樞誆稱其為國安人員，但收入來源不明且有巨額存款，其財產狀況及用錢行徑實有異狀，恐涉不法資金流通，為了除惡務盡而提出告發。