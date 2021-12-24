南韓法務部長朴範界24日證實，南韓政府已特赦前總統朴槿惠，讓這名因貪腐而獲判20年有期徒刑的前總統得重見自由。事實上，南韓從首任總統李承晚開始，有的被迫流亡、辭職、遇刺、跳崖；相較之下，朴槿惠能走出牢獄實屬幸運。

作為第一任至第三任的南韓總統，李承晚先後在1952年、1956年與1960年遭指控在選舉中嚴重舞弊，才得以3度當選總統。不過，舞弊疑雲並沒有擊垮李承晚；李最後在1960年因「4.19學運」而被迫辭職，後流亡至美國夏威夷，1965年逝於檀香山。

李承晚之後的尹潽善，同樣也沒能脫離總統魔咒；他就任僅9個月，便遭朴正熙發動516軍事政變推翻而被迫辭職。不過，朴正熙於政變後雖然透過選舉順利當選總統大位，最後卻於任內遇刺身亡。

朴正熙之後的全斗煥，雖然平安度過任期，卻在金泳三執政期間，因任內鎮壓光洲民主化運動與貪汙罪，遭判處死刑並罰款2205億韓圓。不過，1996年改判無期徒刑，最後更獲金泳三特赦。

同樣地，全斗煥的後繼者盧泰愚，卸任後也因數千億韓元秘密資金事件，遭判無期徒刑，最後於1997年12月為金泳三特赦。

2003年當選總統的盧武鉉，於2004年遭國會成功彈劾，改由國務總理代理總統職務。不過，2004年南韓憲法法院駁回彈劾，讓盧得以恢復職務直到2008年。卸任後的盧，卻傳出任內透過秘書、親戚收取巨額賄款，並遭檢調調查，最後盧選擇跳崖自殺。

盧之後的李明博，同樣是卸任後(2013年)於2017遭南韓檢方調查濫用職權。2018年2月，李明博因收賄、濫用職權、挪用公款而遭逮捕，最後判處17年有期徒刑。

其後的朴槿惠雖然挾帶南韓首任女性總統的光環，卻因為崔順時閨密門而遭國會彈劾。2017年3月，南韓憲法法院裁定彈劾成立，使其成為南韓首位因彈劾下台的總統。