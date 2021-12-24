新竹縣長楊文科24日舉辦就職滿3周年典禮，致詞時提及大新竹合併議題，他表示，升格為直轄市具有大眾的光榮感，很少人去反對，他強調「我支持，但是大家要好好溝通，但我講得很清楚，大家取半段話」，他說，由下而上爭取升格，大家不會反對，但欠缺溝通、由上而下，大家無法適應，「希望政府可以懸崖勒馬、慎重考量」。

楊文科指出，升格有許多地方要溝通說明，無論是否要修財政收支畫分法、區域計畫法，這些屬於中央層級，但光地方就牽涉到行政區畫分，包含市議員選舉，鄉鎮市長及鄉鎮市民代表沒得選舉，「影響面非常大」、「需要有過渡期討論」。

「沒有這些溝通，大家都無法適應！」楊文科說，「得民心者得天下，執政者需要三思」，楊文科表示，包含要不要修法、修法要怎麼修，也都可以討論，現在「不修法也可以升格啊！竹竹苗就可以升格，你要不要考慮？」

地方制度法修正草案24日在立法院付委，有媒體問楊文科的看法，楊文科表示，付委就是由委員會討論，「討論十分重要」，他對於執政黨如此著急、急急忙忙的原因「我們是不太了解」，但他希望政府可以懸崖勒馬、慎重考量。