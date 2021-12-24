台北市議員黃郁芬今公布撒古流同居人向受害人求和解音檔。（楊亞璇攝）

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵案一名年僅19歲的C女，引起軒然大波。由於撒古流為台北市立美術館主辦之「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表參展藝術家，目前北美館以「台灣館相關展務將先行暫緩」做為回應。台北市議員黃郁芬今召開記者會公布錄音檔，質疑事發後撒古流的同居人致電受害者求和解，甚至提及「我這次是被北美館逼到一個狀態」，黃郁芬質疑北美館疑涉施壓，要求北美館說明。北美館對此表示稍晚將發出聲明。

黃郁芬指出，2021年2月，年僅19歲C女，因嚮往原住民文化與大自然，前往屏東大社部落，並在期間偶遇撒古流，獲任助手身分，協助他製作國外重要展覽的作品和興建自學教室，但在第4天，她遭到撒古流以威勢在深夜中帶往河邊，通訊設備被扣留下，發生疑似性侵行為，目前屏東檢警調查中，撒古流昨發聲明駁斥性侵。

黃郁芬指出，C女遭性侵一事傳出後，隨即有多人在不盡然清楚事件始末的情況下，私下撮和雙方和解。現場播放12月18日由撒古流同居人「亞粟」打電話給C女要求和解的內容，對話中C女強調撒古流是累犯、除非對外坦承一切犯行否則無法原諒，亞粟依然以軟硬兼施的方式要求C女簽名和解。

亞粟多次提及北美館施壓，「那個是館方必須要處理的這件事情，那因為有這些訊息…那比較要求我們要做這件事情，但這個聲明書只是放在館方，它會決定時要不要去使用…這件事情，但我有跟館方說就是要取得妳的同意，這件事情非常重要。」、「其實很多次我都想要打電話，但是我知道我不能打，也不可以打，但是我這次是被北美館逼到一個狀態」。

對於亞粟稱「被北美館逼到一個狀態」，黃郁芬說，嚴正呼籲北美館必須公布、澄清與薩古流溝通相關過程，到底北美館是否有要求簽約的藝術家去搓湯圓、讓事情趕快落幕，若有的話，北美館就是疑似性侵案的共犯結構，未來案件水落石出之後，北美館的法律責任一定會被追究。

黃郁芬說，若北美館無並要求薩古流，而撒古流卻如此對外宣稱受到北美館的壓力，就已影響北美館的聲譽，也嚴重影響到北美館作為台灣藝術圈指標性機構的地位，對於簽約藝術家的行為影響聲譽，應說明關係是否終止。

黃郁芬指出，北美館邀請藝術家參加雙年延展的預算高達3350萬，若讓一位涉嫌性侵疑慮還在司法調查的藝術家參加雙年展，不僅是浪費人民納稅錢，同時也是把台灣社前性侵疑慮的藝術家放在國際舞台上，難道符合台灣民眾的期待？況且現在已有500多位藝術家都清楚表態不希望薩古流代表台灣社會參展。

黃郁芬強調，北美館不應置身事外、被動等待調查結果，更不應以「政治歸政治、藝術歸藝術」的態度面對性侵爭議，棄守公共藝術價值，呼籲，北美館應正面回應、並盡速解除與撒古流在威尼斯雙年展的合作計畫，以展現對性暴力零容忍的態度，

C女委任發言律師黃昱中表示，案件已由屏東地檢署偵查，根據偵查不公開原則並不會講案情，但是公布錄影檔是為了討論北美館的角色及撒古流是否適合代表台灣參加雙年展，錄音檔中顯示對方一直施壓，想要與當事人達成和解、把事情處理掉，認為已經對撒古流的懲罰，但撒古流若被北美館派出去參加雙年展，對照，美國奧會、體育協會對於長達10幾年＃MeToo事件（美國女子體操隊選手遭隊醫性侵案件）達成3.8億美元和解的案例，若北美館不審慎面對問題自清，不只是對北美館的聲譽，對台灣國際形象都是很大打擊。

黃昱中認為，前幾年也有《房思琪的初戀樂園》引起台灣社會對權勢性交很大討論，薩古流的聲明提到當事人還是在那邊工作，有固定支薪給她，事發後協調會請她的師長及社運經驗很豐富的歌手，顯示制度上壓迫當事人的情況，因為案件還在調查，不會斷言有犯罪行為，但他的聲明恰恰證明關係複雜，對當事人有從屬、監督的關係。