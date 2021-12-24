民進黨立委高嘉瑜推出的春聯，往年都引發各界瘋搶熱潮與討論。隨農曆年節將至，高在臉書舉辦「春聯民調」，提供3款樣式供網友票選，隨即湧入超過5000人投票。值得注意的是，有近千名網友湧入留言，其中大多數網友都表示「3款都很棒」、「無法做出選擇」；也有網友直呼，那麼多人表示「全都想要」，這讓高該如何是好？

高嘉瑜23日在臉書發文表示，一轉眼才發現就要過年了，很多人敲碗問「嘉瑜春聯呢？」所以要請大家一起來票選，幫他在緊迫的時間下做出選擇。高隨文刊出3款春聯樣式給大家票選，第一款是她懷中緊抱著一隻老虎娃娃，第二款高將老虎娃娃舉起，第三款則是高嘉瑜將老虎娃娃靠在臉頰邊的漫畫版本；她要大家喜歡第一款就按「讚」，喜歡第二款就按「愛心」，喜歡第三款就按「加油」。

此活動湧入超過5000位網友參與票選，按「讚」者有近3700人、按「愛心」者有近1000人、按「加油」者有近700人，網友反應相當熱烈。

特別的是，這篇文章也湧入近千則留言，網友紛紛表示：「選不出來啦！3款都想要」、「3款都很棒」、「無法做出選擇」、「小孩子才做選擇，我全都要」、「全都好看，都來一張」、「高委員會不會很後悔舉辦這活動？」「看到這結果嘉瑜也驚呆了吧！」「這下子委員該如何是好？哈哈」。