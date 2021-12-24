UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（24）預告「羅蘭城港台示範賽」即將於 12 月 26 日晚上 8 點 15 分正式開打，由12位港台知名網紅領軍參戰，區時將由「搗蛋幫」、「香蕉樂園」、「金龍樓」、「找不到對手」等 4 大戰盟相互廝殺，爭奪勝利！官方同時釋出「羅蘭城戰」玩法詳細介紹，讓玩家搶先感受羅蘭城戰的熱血激昂！網紅們現已於各自Facebook上廣邀粉絲參與戰盟共同征戰，最終「羅蘭城戰霸主」至高殊榮將由哪一個戰盟拿下呢？敬請玩家們鎖定開賽時間，千萬別錯過這場榮耀爭奪戰！

最慷慨激昂的「羅蘭城港台示範賽」即將開戰！ 12 月 26 日一同見證最強戰盟的誕生

「羅蘭城港台示範賽」由 12 名港台知名網紅出賽，分成4大戰盟：台灣區「丁特、凱琪、國動」組成「搗蛋幫」戰盟，「小許、瑀熙、平民百姓」組成「香蕉樂園」戰盟，香港區「魔人SAVI、Will will funhouse、JAPHK-LOUIS」組成「金龍樓」戰盟，「KZEE、悠校長、ZERO零製作」組成「找不到對手」戰盟。現階段網紅們已於各自Facebook上公開招募戰友，各戰盟將於12月26日晚上8點15分攜手粉絲正式開賽，相互廝殺爭奪最強羅蘭城殊榮！請所有喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的玩家們千萬不要錯過這場盛大的「羅蘭城港台示範賽」，與我們一同見證最強戰盟的誕生！

《奇蹟MU：正宗續作》「羅蘭城港台示範賽」即將引爆！

羅蘭城戰—無數強者廝殺激戰，只為爭奪象徵最強王者的殊榮！

「羅蘭城戰」為奇蹟MU經典的群體PVP大型盟戰，於固定時間開放，凡等級大於2轉30級的盟員皆可參與。「羅蘭城戰」共兩個階段：【搶龍塔】與【攻守龍塔】，而【搶龍塔】僅會在未有「守方」的羅蘭城戰中開啟。在【搶龍塔】階段，由所有戰盟共同搶奪龍塔水晶，首度擊破龍塔水晶的戰盟將於【攻守龍塔】中擔任「守方」，所有玩家將進行搶塔與守塔拉鋸戰，當進攻的戰盟成功擊破龍塔水晶，將成為最新的「守方」，所有戰盟須重新爭奪龍塔水晶，直至活動結束，由最終的「守方」戰盟獲得勝利，且擔任下一次「羅蘭城戰」開局的「守方」。若在【搶龍塔】階段沒有戰盟成功擊破龍塔水晶，意指羅蘭城戰未進入【攻守龍塔】階段，則由對龍塔水晶傷害量最高的戰盟獲勝，成為最新羅蘭城戰霸主。

《奇蹟MU：正宗續作》羅蘭城戰，爭奪最強殊榮！

《奇蹟MU：正宗續作》將於近期上市，事前預約現已進入最後衝刺階段，官方預告，在突破50萬人預約時，玩家們除了能獲得預約限定「奇蹟 MU」稱號、祝福寶石x3、藏寶圖x2、洛克火種x2、金幣x500,000之外，更將有意想不到的驚喜，請玩家們呼朋引伴共同參與！此外，官方Facebook與LINE帳號不定時舉行豐富多樣的活動，請喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們絕對不要錯過了！敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多第一手資訊！

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