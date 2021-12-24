傳考慮參戰高雄市長重振國民黨士氣 朱立倫回應了

四大公投全軍覆沒，國民黨氣勢重挫，傳出黨主席朱立倫不排除親征高雄市長，突圍公投之困，對此，朱立倫表示，空穴來風的傳言就不必了，並強調一定會派出最強最好的候選人參戰高雄市長，在地民眾關心的治安、工安、建設等都會關心。至於前高雄市長韓國瑜近日出書引發復出政壇聯想，朱則鼓勵韓可以多關心公益、黨內事務與中華民國。

韓國瑜將在明年1月2日舉行簽書會，外界解讀是在為復出做準備，更傳出韓有意參選下屆桃園或高雄市長，朱立倫上午參加國民黨婦女部主任林麗蟬《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘》新書發表會，朱說，前兩天他和韓國瑜見面，談很多，韓也送他新書，他要恭喜韓國瑜。

國民黨主席朱立倫上午參加國民黨婦女部主任林麗蟬《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘》新書發表會。（趙婉淳攝）

朱立倫表示，韓國瑜不斷做公益，對黨、社會有很多關切，相信韓還是有很多積極作為，「但社會不要馬上認為這代表韓國瑜有任何宣示」，韓也澄清，他就不必多說，他鼓勵韓可以多關心社會公益、黨內事務、台灣、中華民國。

中二立委補選、林昶佐罷免案在即，有無邀請韓國瑜來協助，朱立倫則說，韓國瑜對黨的事務一定很關心，韓有自己的規劃、行程，他都尊重。

對於被資深音樂人劉家昌批評是賞罰不分的領導人，「帶了一群漢奸，誰會跟你做戰友」，朱立倫說，「劉大師」的建議我們虛心，但「劉老師」可能多做好曲子鼓勵人心，公投過程的挫折讓大家反省，但我們沒有悲觀權利，更沒有停下腳步，會積極面對當前走向獨裁的執政黨，會全力以赴跟民意站在一起，公投後每個戰場都會繼續努力，輸掉一個戰場不代表輸掉整個戰爭。