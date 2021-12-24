受到全球暖化等因素影響，全球氣溫不斷上升，據中央氣象局資料顯示，今年全台年均溫達24.29度、達史上平均氣溫第7高，其中北部氣溫明顯偏暖，如台北站全年年均溫達24.16度、為設站以來第2高溫。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，受到全球暖化影響，今年的暖化排名達史上第6最高紀錄，大約上升0.8度C，尤其以亞洲及非洲等地更是有極端偏暖的狀況，但受到近2年為反聖嬰年、海洋溫度偏冷，因此溫度並未持續向上攀升。

呂國臣說，但今年台灣溫度仍偏暖，全台各地人工測站高溫排名皆在歷史前20名，尤其台中及花蓮以北等測站，更是歷史前10名高溫，其中淡水站更是創下設站以來最高溫，台北及新竹則為設站以來次高溫；春季高溫也十分明顯，如玉山站創下同期最高溫紀錄。

呂國臣提及，目前預估反聖嬰年的機率十分大，其中又以弱反聖嬰年機率最高，預估至春季後會漸漸減弱，而比對台灣歷史資料顯示，在反聖嬰隔年時，北邊易有強東風、西南風變弱等現象，導致水氣供應較少，因此明年春季降雨恐怕仍偏少。

呂國臣說，目前預估1月至3月台灣溫度分布以「正常」的機率最大，降雨則以「正常至偏少」機率最大；他也說，因此若用過去統計發現，每年冬天會有8至12個冷氣團影響台灣，預計1至2月還是會有1至3個寒流影響台灣。