撒古流．巴瓦瓦隆23日晚間發出聲明書，表示自網路文〈小鎮故事〉12月18日發表後，即受到有關主管機關及各界關切，甚至已擴散至海外媒體而對他有更多質問，因此發文說明經過。

他先是表示「本人並沒有網路文章所指控之行為」過程、細節，將留待在司法機關調查時詳細說明。第二點指所指涉的事件是發生在今年2月10日，女主角的男姓友人許先生（Viking）知道該事件，自己的助理在許先生會同下，陪女主角到婦產科檢查，「經醫師診斷女主角之秘密處並無異物侵入之痕跡」且於3月8日後，該女仍繼續在工作室和住家自由出入、協助工作。

撒古流．巴瓦瓦隆第三點則以女主角的LINE對話內容，指女主角談及此事是被Viking控制，「因此本人有所疑慮，深怕事件不是女主角本人意願」，且事件後女主角師長小8先生及一名原住民女歌手都知道此事，若是性侵事件，「以他們長期從事社會運動，關懷弱勢的立場，應會先協助女主角進入司法程序」但卻只有要求自己向北美館主動提出要退出威尼斯雙年展。

撒古流再指今年4月18日，由小8先生與女主角的父親、女性師長、原住民女歌手、女性朋友、同學等人會同，與自己進行說明及協調，但該日沒有就事件過程達成結論。8月8日再召開第二次說明及協調會，「結論是雙方回歸正常生活，不再談論此事，對外也要保密，維護雙方名譽」。

撒古流於第六點指出，署名余悅廉者所發表被害過程文章，「余悅廉是否為真實性名不得而知，但余悅廉本人並不認識，更無其文章所指之內容，因所述事件是發生在15年前，是真實故事？或虛構？本人無能力進行調查，此部分將等候檢察官偵辦」。

撒古流再指出多位網友，包括蔡海如、宛璇、旋又熙等均以個人名義，表示見證郭俞平所寫的〈小鎮故事〉是由受害當事人看過並同意後才發文的，但他表示：「本人不知道該附件如何而來，但其附件之文筆與本人認識的女主角之文筆並不相同，這個部分還要經由檢察官進行調查以及製作之過程」。

撒古流表示事件說明除了這份聲明書，將不再對外發言，至於國際參展部分，「本人仍堅持本人清白，本人仍繼續作參展之準備。至於因為輿論要求主辦機關應該停止展覽和贊助，是屬於北美館和國藝會主辦機關之決定，本人無法再作任何回應。」

然而網友仍質疑，撒古流為何是開一個全新的臉書粉絲頁來發聲明？內容證實2月10日有發生「事件」又說自己清白是自相矛盾。並以「靠北藝術」上12月22日發表，看似女主角以第一人稱所描述的經過，指當天回撒古流住處後找了他當時的老婆亞粟「閉門會談吃了避孕藥然後被帶去她熟悉的興盧婦產科（而不是去旁邊的屏東醫院驗傷），回亞粟水源街的家之後協助洗澡滅證，最後塞了5000塊的封口費就想要打發」

此事件來自各界的質疑仍不斷，網路上也傳聞北美館受當事人施壓，承辦「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館的北美館，24日早上也發聲明表示：針對參展藝術家事件，本館在接獲相關訊息後，立即要求藝術家撒古流針對事件始末對外提出說明，亦於12月20日發佈暫緩台灣館展務之聲明。本館另已同步成立專案諮詢委員會，由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表，共同商議後續事宜。本案已由屏東地方檢察署主動偵辦中，本館將配合偵查程序處理相關事宜，以維護國際外交形象及各項權益。並聲明絕無網路所傳聞的當事人施壓之情事，後續將交由委任律師蒐集相關事證並保留法律追訴權。