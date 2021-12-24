印度稅務部門對在印中企展開大規模調查，中國駐印度使館發言人24日對此表示關切，中方希望印方為包括中國企業在內的市場主體提供開放、公平、非歧視的營商環境。

路透引述發言人表示，中印經貿合作的本質是互利共贏的，中印經貿合作發展的局面來之不易，符合兩國人民的共同利益，且中國政府一貫要求企業在海外合法合規經營，充分履行社會責任，互利合作。同時，中國政府致力於維護中國企業和公民的合法權益。

印度商業標準報23日報導，印度財政部稅收局於21日和22日對全印手機製造商和分銷商進行重大打擊行動，其中，對來自大中華區的手機製造商小米、Oppo等品牌在印度的辦公室和製造廠，進行全面突擊搜查。

印度經濟時報引述印度官員透露，有情報顯示，相關中企隱瞞收入和避稅、做假帳，有些公司帳面上虧損，但實際是盈利的。此外，部分金融科技公司也傳出列於搜查行動的範圍內。