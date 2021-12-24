聯準會（Fed）決議2022年1月起將每月縮減購債規模提高至300億美元，利率點陣圖顯示明年可能升息3碼，Omicron全球蔓延，多國提高防疫限制，輝瑞表示疫情可能要到2024年才結束，加上美國擴大對34家大陸企業進行制裁，加劇美中緊張關係擔憂，全球股市下跌，但逢低買盤也趁勢大舉進駐股市，尤其以美國股市淨流入最多，累計占今年淨流入過半。

富蘭克林證券投顧分析，耶誕假期已到，整體股市交投較清淡，但仍須關注Omicron疫情發展，且持續消化疫情、通膨、景氣和主要央行貨幣政策轉趨鷹派的影響，盤面欠缺主流，股市高檔震盪難免，下檔留意重要均線支撐。經濟學家預期美國第四季經濟成長率為6％，2022年上半年可望維持3.7％穩健增長，高於前次經濟循環平均2.3％增長速度。

Fed關注PCE通膨指標，預估2022年第一季達到4.9％高峰後逐季放緩，第四季估2.5％，若未來通膨走向符合預期，可望降低聯準會激進升息的擔憂，延續景氣擴張和股市的多頭循環。

面臨短期震盪、中長期景氣展望正向的環境，富蘭克林證券投顧建議，可趁短線波動期間擇優加碼股票，看好具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，或評價面相對便宜且經濟回溫的新興亞洲小型股票型基金。擔心短線波動，可適度納入防禦配置，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，2022年科技產業投資前景持續看好，數位化轉型的巨大投資潛力，鎖定與數位轉型相關的十大子主題，包括人工智慧／機器學習、新商務、雲端運算、數位媒體轉型、數位客戶互動、金融科技／數位支付、物聯網及5G、電氣化及自動化、網路安全、未來工作。

其中雲端運算的採用，除是企業保持領先地位的重要途徑，近期市場熱議的元宇宙概念要實現，也有賴雲端運算提供更強大的運算力支持，預期雲端運算至少是一個3兆美元的市場，聚焦軟體與服務股配置，及半導體和網路股佈局。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利強調，基礎建設向來被視為高股利、抗通膨、防禦色彩和傳統股債資產相關性低的資產類別，隨全球致力於朝2050年淨零排放目標邁進，將為基礎建設投資帶來額外的成長動能，目前是2006年以來對基礎建設產業前景感到最振奮的時刻。

基建營運多數受到法令監管或特許經營權契約中所規範，全球朝低碳經濟轉型趨勢將帶動基礎建設公司的受監管資產基礎顯著成長，著眼目前基礎建設類股評價面仍處相對便宜，建議可積極參與基礎建設產業的長線商機。