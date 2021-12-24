第26屆聯合國氣候大會（COP26）11月落幕，會員國共同完成《巴黎氣候協定規則書》訂定，主要產生三個結論，即鼓勵更多國家加入2050年淨零碳排的行列、控制全球升溫不超過工業革命前的1.5℃、英德美加等國承諾最快2023年兌現每年提供1000億美元氣候資金，協助發展中國家因應氣候變遷，凸顯能源轉型題材夯，投資潔淨能源就是現在。

富蘭克林華美投信表示，世界各國紛紛宣示淨零碳排行動，美國民主黨透過預算協調機制，計劃以簡單多數決方式，推動新一輪3.5兆美元財政計劃，內容涵蓋「反貧窮」及「氣候變遷」兩大主軸。歐盟氣候法案Fit for55於2021年7月14日生效，計畫包含十二個與氣候法案息息相關的歐盟措施，一起推動2030年前將溫室氣體降低至1990年的55％，為了要在九年內達到減排的目標，氣候、建築、交通／運輸、碳稅／碳交易等都涵蓋在Fit for55的法案中。

聯合國也提出「奔向淨零」Race to Zero倡議，目前已有733個城市、31個地區、3067個企業、173個大型投資人和622所大學致力於2030年達成碳排放量減半，最遲在2050年實現淨零碳排之願景。

富蘭克林華美投信指出，還有氣候組織與碳揭露計劃所主導的再生能源倡議「RE100」實現全球100％綠電革命，截至目前全球已有超過300家跨領域領航企業，公開承諾在2020～2050年間達成100％綠電使用，包括Apple、Facebook、Walmart、Goldman Sachs、Google等全球極具影響力的企業。

過去平均一度電的二氧化碳排放量，燃煤約820g、燃油約700g、燃氣約490g，如今透過太陽能、風力、水力發電，每度電僅產生12～48g碳排放量，且相較於過去十年間，太陽能光伏發電的成本下降了85％、離岸風電成本下降了54％、在岸風電成本下降了48％，潔淨能源成本大幅下降，也為未來的能源轉型踩了加速器。

過去十年，投資人參與潔淨能源是因為有願景，但因為成本較高相對減少了獲利，但未來十年，潔淨能源不只是願景，更是勢在必行的趨勢，富蘭克林華美投信強調，投資潔淨能源就是現在。