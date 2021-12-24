資金狂潮帶動房市，讓高端的超豪宅受惠，據住商機構統計，今年前11月成交單價逾200萬元的超豪宅交易達38件，創下歷年最高記錄，過去幾年超豪宅大量完工，加上近二年來高端客將豪宅視為資金配置的主要選項，帶動超豪宅交易量大幅提升。

隨著新建超豪宅完工，加上景氣在2016年觸底後緩步回升，跨過單價每坪200萬的豪宅交易件數，逐年增加，2014～2016年間每年僅約十餘件至20件，2018年後每年都有30件以上的交易，今年前11月已有38件，超越2020年全年的34件、2019年的36件。

今年「200萬俱樂部」的豪宅交易中，多為屋齡10年以內的豪宅，不過「帝寶」、「輕井澤」等屋齡超過15年的豪宅今年亦有交易；單價最高者為「One Park Taipei元利信義聯勤」最高單價達每坪299萬元，亦為目前國內實價登錄的房價天花板。

成交戶數最多的社區，以「西華富邦」8件居首，其次為「信義聯勤」及「潤泰敦峰」各有7件，「琢白」6件，「信義首席公館」、「冠德信義」各有4件、2件，此外，「帝寶」、「松濤苑」、「華固名鑄」、「輕井澤」等亦有交易。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，「200萬俱樂部」的超豪宅不僅成交件數增加，平均單價亦有所提升，平均已達每坪229萬元，亦為近年最高。

近期政府為讓房市降溫，選擇性信用管制未曾放過豪宅一馬，但貨幣政策寬鬆為市場注入豐沛動能，手握大筆資金的買方需要合適標的投放資金，高資產族群以高端不動產作為資產配置的主要選項，高價豪宅的價、量皆受帶動。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，全球陷入通膨危機，在避險思維下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項，預期真豪宅的價格仍具有想像空間。