減碳為全球共識，開啟電動車發展狂潮，但當全球「棄油轉電」，推升鋰電池需求，「得電池者得天下」，被稱為電動車心臟的電池，就是打破電動車戰國僵局的決勝金鑰。中信投信24日指出，為助投資人掌握未來用電量百萬倍需求擴張的歷史機遇，搶發中信電池及儲能ETF，不僅把握動力電池製造的熱浪，也抓緊能源轉型帶來儲能設備遍地開花的契機！

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，全球電池應用場景主要為三大塊：電動車使用的動力電池、儲能電池、消費性電池；目前動力電池佔超過一半以上的比例。隨全球越來越多成熟經濟體明訂禁售燃油車時程，加上政策補貼導致全球電動車銷售超乎預期，根據EV-Sales資料，預估2022年電動車銷量將成長26.5％，鋰電池的需求成長更高達47.6％。電池的成長甚至高過電動車。隨全球整體的電池用電需求將由2000年代以手機、平板為主，到2020年後轉為以電動車、儲能為主，電量需求將擴張百萬倍。

詹佳峯指出，全球能源轉型積極往綠能靠攏，但綠能如風力有季節強弱、太陽能隨日光變化而有間歇性發電量，因此，為維持綠能供電穩定，儲存再生能源發電量為綠能發展的關鍵條件，這點從疫情爆發後加速推行綠能施建的美國可見端倪。根據美國儲能協會（ESA）日前發布監測報告，美國儲能市場第三季儲能系統的增長創下歷史新高，並預計第四季將續創新高，顯見儲能趨勢正逐漸開展。

市場預期電動車將成為未來十年市場的投資主軸，那麼作為電動車心臟的電池與儲能，就是這股淘金潮的重要熱點。中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數，其成分股包含全球第一、二大鋰礦供應商、電動車電池供應商，直搗產業核心供應鏈，使投資人直接參與具代表性的受惠族群。目前指數成分股中的電池中上游成分股毛利較下游需求端的電動車廠更高，在電動車進入百家爭鳴戰國時代下，越往上游投報率將更具期待空間。