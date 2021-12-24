福壽山農場500株梅樹愈冷愈開花，花期從每年12月底到隔年1月底。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

冷空氣帶來低溫，福壽山農場500株梅樹愈冷愈開花，相繼綻放紅、粉、白、黃、綠色花朵，將農場妝點萬象繽紛，還有同朵花紅白參半，特殊品種令遊客嘖嘖稱奇。福壽山賞梅季可持續至隔年1月底，搭配全台海拔最高的「28公尺雪松耶誕樹」，上山尋梅打卡正當時。

福壽山農場推薦白天進場眺望雄偉的雪山，而梅花的香氣清幽淡遠，與其它濃烈的花香相比，顯得與眾不同，如果氣候合適還可以看到雪景與梅花同框，視覺與嗅覺一次滿足。晚上再到梨山賓館前廣場看全台海拔最高的「雪松耶誕樹」，從白天到晚上呈現梅雪爭輝。

副場長王仁助表示，農場種植500多株梅樹，開出紅、粉、白、黃、綠色花朵，除了花色差異外，還有花單辦或複辦的差異。

王仁助指出，最特別的是「變色灑金梅」，隨著開花時間的延續，至少能變2種顏色。剛開的花是全白，之後同朵花出現半白半紅的「鴛鴦梅」，有時一束白花枝跳出幾片紅瓣，甚至一樹可跳出幾枝紅花，十分值得細細品味。

王仁助提到，宋代詠梅詩云「梅須遜雪三分白，雪卻輸梅一段香」，很適合描述福壽山農場的梅景，走過梅樹下就能聞到陣陣梅花清香，在山林中賞梅，保持社交距離，可以不用戴口罩，盡情大口呼吸感受「梅花撲鼻香」。

每年12月底到隔年1月底，是福壽山農場梅花盛開的季節。王仁助推薦，梅前就該慢活靜聞，飛雪亭是不可錯過絕佳景點，周邊種植滿滿有樹齡頗高的果梅。此外，果樹觀察區、松廬與福壽山莊周邊也是極佳的賞梅景點。