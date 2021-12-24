捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)與封測廠頎邦(6147)大打官司訴訟戰，在專利權方面同生波瀾。不過，頎邦2018年控告易華電涉及侵害專利，智慧財產及商業法院去年判決頎邦一審敗訴，頎邦雖不服提出上訴，但在23日遭到駁回、再度敗訴。

易華電股價10月中下探51.2元的3個月低點後回升，11月中觸及61.6元後再度緩步壓回，近期於51.9～53.8元區間低檔盤整。今（24）日開高後放量飆漲逾9％，10點45分後直攻漲停價58.5元，回升至1個月高點。

頎邦取得專利權名稱為專利案號I397963「印刷配線基板．其製造方法及電路裝置」，2018年9月19日以侵害該項專利為由，對易華電提起民事訴訟，請求排除專利侵害及損害賠償。智財及商業法院2020年4月30日判決頎邦一審敗訴。

頎邦對一審判決結果不服，向智財及商業法院提出上訴，但法院在23日判決頎邦敗訴，駁回其上訴請求，使易華電在一、二審均勝訴。易華電對此亦有所反擊，2019年7月22日向智慧財產局提出頎邦該項專利權申請時不具進步性、不應核准舉發。

智慧財產局今年3月5日進行舉發攻防聽證，會後由三位審查官作出審定書，易華電舉發成立。頎邦對此不服審定，向智財及商業法院提起行政訴訟，但法院11月30日判決維持智慧財產局審定，頎邦之訴遭到駁回、再度敗北。