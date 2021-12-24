上海航交所下午將公布最新SCFI綜合指數，上周指數再創新高，來到4894.62點。法人認為，美西候港平均天數仍維持20天，塞港並未明顯緩解，卡車底盤數、火車運量仍低，農曆年後候港天數仍將維持較高水位，推升運價上漲動能。觀察農曆年後為傳統相對淡季，屆時將為美西港口舒緩最佳時機，美國內陸聯運底盤供應及火車運能恢復狀況將是觀察重點。
元大投顧指出，目前美國西岸最新候港船隻仍達91艘，其中，洛杉磯港仍有約40艘船，約20萬TEU等待進港，有效運能減少。遠航美西線受塞港影響持續走升，而塞港狀況已較為緩解的歐洲、美東線運價維持高位或緩增；部分船舶則調往旺季到來的亞洲近洋線，需求暢旺推升東南亞線漲幅明顯。
另外，美國內陸運輸也牽動到港口貨櫃積壓情形。內陸貨櫃堆積佔用堆場及底盤，迫使往內陸火車運能下降、貨櫃堆積港口，託運人改採全卡車替代聯運火車需求大增，滯留港口空櫃佔用底盤亦降低卡車有效運力，形成惡性循環。
美國底盤短缺，除疫情關係外，今年5月美國對大陸底盤加徵反傾銷關稅，進口量持續下降，增加採購底盤也必須到明年下半年，內陸聯運底盤供應短期似乎無解。元大投顧認為，聯運系統底盤量尚未恢復至2019年水準，影響內陸轉運站運輸量能，運能供給吃緊下運價持續創高，卡車成為運力替代價量齊揚，後續待底盤釋出、火車運能恢復，內陸供應鏈順暢才能使港口運作得以疏通。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。