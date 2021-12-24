上海航交所下午將公布最新SCFI綜合指數，上周指數再創新高，來到4894.62點。法人認為，美西候港平均天數仍維持20天，塞港並未明顯緩解，卡車底盤數、火車運量仍低，農曆年後候港天數仍將維持較高水位，推升運價上漲動能。觀察農曆年後為傳統相對淡季，屆時將為美西港口舒緩最佳時機，美國內陸聯運底盤供應及火車運能恢復狀況將是觀察重點。

元大投顧指出，目前美國西岸最新候港船隻仍達91艘，其中，洛杉磯港仍有約40艘船，約20萬TEU等待進港，有效運能減少。遠航美西線受塞港影響持續走升，而塞港狀況已較為緩解的歐洲、美東線運價維持高位或緩增；部分船舶則調往旺季到來的亞洲近洋線，需求暢旺推升東南亞線漲幅明顯。

另外，美國內陸運輸也牽動到港口貨櫃積壓情形。內陸貨櫃堆積佔用堆場及底盤，迫使往內陸火車運能下降、貨櫃堆積港口，託運人改採全卡車替代聯運火車需求大增，滯留港口空櫃佔用底盤亦降低卡車有效運力，形成惡性循環。

美國底盤短缺，除疫情關係外，今年5月美國對大陸底盤加徵反傾銷關稅，進口量持續下降，增加採購底盤也必須到明年下半年，內陸聯運底盤供應短期似乎無解。元大投顧認為，聯運系統底盤量尚未恢復至2019年水準，影響內陸轉運站運輸量能，運能供給吃緊下運價持續創高，卡車成為運力替代價量齊揚，後續待底盤釋出、火車運能恢復，內陸供應鏈順暢才能使港口運作得以疏通。