不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)今年前三季營運創新高，全年攀高可期；公司看好中國環保政策致線材市場洗牌，除了原本預計蓋新廠大增扣件(螺絲螺帽)產能外，也有意擴大線材產能。

受惠扣件、線材等產品出貨暢旺，且不鏽鋼價格走揚，東明-KY前三季稅後淨利10.14億元，創下同期新高，每股淨利達5.85元；累計前11月營收118.4億元，年增45.56%，且已超越歷年全年，今年業績確立將創新高。

東明-KY看好未來中國、美國等地螺絲螺帽、線材需求，公司預計明年扣件產能提升6成，3年後再拉升到較目前倍增，此外，考量中國線材供給出現吃緊現象，公司也有意擴大線材產能。

東明浙江新廠預計明年底投產，未來3-5年年產能將達10萬噸，公司總產能將達23.6萬噸，在擴產效益以及通路優化下，公司目標未來在中國市占率提升至50%。

根據公司規畫，新廠首年產能約3.5萬噸螺帽與1萬噸小螺絲，3-5年增至每年10萬噸，公司總產能將達23.6萬噸。

目前東明在中國不鏽鋼標準緊固件市場約有30-35%的市占率，隨著公司持續增產，未來5年朝市占率50%的目標邁進。

東明以大陸為主要生產據點；內銷方面，因中國仍在大舉投資基礎建設，有利螺絲螺帽、線材等需求續強。外銷方面，公司看好美國通過基建法案，將帶動中長期扣件需求，東明預估明年來自美國的營收可望再成長2~3成。

整體而言，公司目標未來幾年銷量逐年增長10~15%，市占率持續向5成邁進。

此外，隨著節能減碳及環保意識抬頭，中國相關限制政令，造就市場線材產品供應源重新洗牌，東明積極計畫擴增線材產能，搶攻市場商機。

東明表示，受中國環保政策日趨嚴格、大舉限電等影響，中國不少中小型線材廠出現經營不善、倒閉潮，使得線材產能轉趨吃緊。線材為螺絲螺帽的原料，看好後市需求，東明有意同步擴大線材產能，挹注未來營收、市占率持續擴大。