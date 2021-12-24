財劃、國土計畫法喊快6年都沒修 柯文哲酸：要第7都幹嘛？

大新竹合併升格民進黨在立法院將《地制法》修正草案提逕付二讀，引爆衝突。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲24日表示，財劃法、國土計畫法要優先做，這些都不動，卻突然多一個第7都要幹什麼，台灣人民也看在眼裡，現階段面對一個這麼蠻橫的執政黨，需要一個強而有力的在野黨。

柯文哲今在西門紅樓舉行就職7周年記者會，面對立院修改《地制法》，他表示，很客觀的講，《財政劃分法》或《國土計畫法》這些都應該要優先過，蔡政府在2016年5月20日上任前3天，他和時任行政院長的林全見面，跟他說《財劃法》要修，但如今快6年了都還沒有動。

柯文哲指出，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數人犧牲多數人利益，更重要不要為了政黨利益犧牲國家利益，《財劃法》、《國土計畫法》要優先做，這些都不動，卻突然多一個第7都要幹什麼，台灣人民也看在眼裡，現階段面對一個這麼蠻橫的執政黨，需要一個強而有力的在野黨。

此番話讓外界認為暗指國民黨不夠強，柯文哲說，丟水球、豬內臟不是抗爭的方法，這樣下去對台灣政治不是好事，民眾黨還太小，他不贊成用劇烈抗爭，要用說理方式，民眾黨的立委都很優質、很盡職，理性、務實、科學還是他一貫態度，不喜歡做秀、表演。