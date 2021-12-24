新北市刑大今（24日）上午11時許將陳嫌從醫院帶回偵訊，正進一步釐清。（葉書宏翻攝）

永和槍枝改造工廠遭警查緝 1嫌腿部中彈送醫 今早帶返刑大偵訊

46歲男子陳志明涉嫌在永和經營槍枝改造工廠，警方23日上午前往攻堅，陳嫌倉皇爬窗逃逸並在兩棟公寓間逃竄，警方連開11槍，陳嫌因左腿中彈而就逮，警方隨後在屋內查獲6把已上膛改造手槍、大批改造工具、毒品等證物，新北市刑大今（24日）上午11時許將陳嫌從醫院帶回偵訊，正進一步釐清。

據悉，有多項前科的陳嫌，曾是四海幫成員，出獄後仍不知悔改，承租永和區福和路某公寓作為槍枝改造工廠，以改槍為業，每把獲利約4至5萬元。

陳嫌2004年也曾躲在板橋四川路上租屋處與警方對峙長達7小時，還揚言引爆手榴彈同歸於盡，最終在母親、兒子勸阻下，才棄械投降。今年3月他在北市西門町朝警開槍遭逮，卻以罹患「漸凍症」為由聲請交保獲准，獲釋後因屢傳不到遭通緝。

新北市刑大及永和、板橋警分局幹員，23日上午7時許循線到永和陳男租屋處攻堅，他聽聞破門聲響，立即從4樓陽台跳窗逃逸。在1樓守候的幹員發現後朝天空開槍示警，陳嫌待在2樓遮雨棚並將雙手持續放在口袋中，雙方對峙約30分鐘，陳嫌起身攀爬至4樓頂後跳至隔壁棟公寓試圖逃逸。

警方見狀立即上前圍捕並開槍擊中他的左腿，陳嫌中彈後還想跳窗逃逸遭警方制止，只見陳嫌雙手緊抓門窗，隨時都可能因氣力放盡而墜樓，所幸幹員及時將他拉起送醫。陳嫌傷勢穩定，新北市刑大今（24日）上午11時許將陳嫌從醫院帶回偵訊。