多頭不滅，聯發科等帶動，台股24日再度刷新高，最高達18039.85點。統一投顧董事長黎方國表示，台股連續多頭格局不變，再加上英特爾有望釋單台積電，台股指數今日將挑戰一萬八千點關卡。考量當沖降稅已經立法通過延長三年，有助量能回升，加上 11 月外銷訂單新高，及即將公布的 11 月景氣對策燈號可望連十紅，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，台股多頭格局延續，建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。