多頭不滅 台股創新高18039.85點 11:492021/12/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多頭不滅，聯發科等帶動，台股24日再度刷新高，最高達18039.85點。統一投顧董事長黎方國表示，台股連續多頭格局不變，再加上英特爾有望釋單台積電，台股指數今日將挑戰一萬八千點關卡。考量當沖降稅已經立法通過延長三年，有助量能回升，加上 11 月外銷訂單新高，及即將公布的 11 月景氣對策燈號可望連十紅，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，台股多頭格局延續，建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。 台股年底拚萬八 半導體正規軍扛大旗 高檔上緣位置 台股挑戰萬八 #台積電 #聯發科 #多頭 #不滅 #量能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金點火題材股 台股早盤大漲逾百點 09:252021/12/23 財經 元宇宙、第三代半導體概念領漲 台股早盤攻上萬八關卡 09:232021/12/24 財經 《半導體》台積電續揚 大盤漲逾百點 10:342021/12/23 財經 台股氣勢如虹 一開盤就衝破萬八 09:332021/12/24 財經 今年家戶節電15億度 歷年最多 04:102021/12/24 金融．稅務 《國際產業》超微擴大採購格羅方德晶片 09:262021/12/24 財經 台積電領軍 台股早盤大漲131點再戰萬八 10:052021/12/23 財經 電子聖誕紅 台股今戰萬八 04:102021/12/24 財經要聞 《基金》電動車轉型如火如荼 4檔台股掛牌ETF飆速 11:082021/12/23 財經 亞洲最大綠能直購協議簽署 台積搶下1.2GW達德綠電 04:102021/12/24 財經要聞 不斷更新》台股報佳音 大漲逾90點 攻18039創新高 09:072021/12/24 財經 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 跟北京換條件？蘋果偷養「陸廠小三」謝金河：這2大台廠危險了 - 財經 大陸用這招搶光特斯拉電池大單！三星、LG全都中彈倒地 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 元宇宙攏係假？馬斯克再炮轟：誰會整天把螢幕綁在臉上 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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