近期在輝瑞口服藥Paxlovid獲得FDA緊急授權及美國總統拜登將和反對基建法案的議員達成協議下，使美國股市出現反彈。新興市場股市表現也因風險偏好提升使整體股市出現回穩。投信法人指出，現在可以逢低進場布局位階相對低的大陸或者是透過全球股票分散布局。

兆豐投信指出，全球新冠疫苗施打覆蓋率提升，經濟活動逐漸重啟，全球經濟在2021年高速成長後，2022年仍可維持一定水準，全球GDP年成長率為4.9％，在基本面加持下，投資人反而可以趁市場震盪之際，逢低進場布局位階相對低的大陸或者是透過全球股票分散布局，掌握各市場的成長契機。

兆豐投信認為，美國經濟基本面仍然強勁，顯示通膨和疫情的影響並未打擊到美國經濟表現。貨幣政策部分，儘管明年3月結束QE購債及未來升息趨勢確立，但聯準會仍然強調目前在縮表上尚未有任何決定，整體貨幣環境仍偏向寬鬆。在升息步伐上，市場普遍預期明年聯準會將有機會升息3碼，主要著眼點在於通膨持續升溫的影響，隨著明年供應鏈短缺問題有望隨疫情逐漸消退緩解，預期明年通膨高峰將落在第一季，將削弱市場對聯準會再進一步緊縮的預期。

近期美國銀行的全球經理人調查結果顯示，經理人增加現金部位比重為2020年5月以來新高，顯示市場對於通膨和聯準會鷹派預期的擔憂已讓整體市場出現過度審慎的情況。根據歷史經驗，若美股企業獲利持續成長，美股在升息循環平均年上漲幅度可接近10％，預期在基本面支撐下，可望激勵中長線美股持續上揚。

兆豐投信指出，從中國經濟工作會議方向來看，官方維穩經濟方向仍未改變，2022年冬季奧運及二十大會議對於大陸意義重大，大陸應有機會強化市場穩增長的預期，因此儘管近期經濟數據表現欠佳，在大陸股市基期相對較低下，對於陸股中長線表現不應過度悲觀，建議可持續分批布局。