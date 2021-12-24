國民黨主席朱立倫（見圖）24日出席國民黨婦女部主任林麗蟬的新書發表會，針對媒體詢問，有幕僚建議他2022親征高雄，回應表示這些空穴來風的傳言，不必了，國民黨在高雄一定會派出最強的候選人，國民黨準備好了。（趙雙傑攝）

立法院24日院會，民進黨在強推「地方制度法」修正草案，國民黨立委賴士葆（右）拿著「圈地分封，狼狽為堅」標語找民進黨團總召柯建銘（左），柯一把將賴推開。（姚志平攝）

立法院24日院會，民進黨在強推「地方制度法」修正草案，國民黨立委賴士葆（右）拿著「圈地分封，狼狽為堅」標語找民進黨團總召柯建銘（左），柯一把將賴推開。（姚志平攝）

民進黨擬將地制法逕付二讀 朱立倫：台灣國土重劃絕不能因人設事

民進黨團今天企圖將「地制法修正草案」逕付二讀，國民黨團不滿癱瘓議事抗議。對此，國民黨主席朱立倫說，竹竹合併升格涉及台灣國土重劃，絕對不能因人設事，他主張2026竹竹苗「科技都」才是正軌，下周一將和新竹縣市、苗栗縣市的首長與議長開記者會。

朱立倫表示，今天為了一個人做這樣的事情，此時立院要定下心來確認國土如何重劃，而大家關心20年的《財劃法》沒過，所有升格都是假的，國民黨提的2026竹竹苗科技都才是正軌，竹科包含新竹縣市、苗栗竹南，怎麼可以丟下苗栗不管？

朱立倫上午參加國民黨婦女部主任林麗蟬《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘》新書發表會，朱說，林麗蟬從老遠的地方到台灣來，成為中華民國第一位新住民立委，她的新書發表就是台灣精神的展示，希望台灣是多元包容的社會，不同聲音、族群都在這塊土地融合在一起，她也是國民黨婦女部主任，代表國民黨求新求變。