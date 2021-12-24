民進黨擬將地制法逕付二讀　朱立倫：台灣國土重劃絕不能因人設事

民進黨團今天企圖將「地制法修正草案」逕付二讀，國民黨團不滿癱瘓議事抗議。對此，國民黨主席朱立倫說，竹竹合併升格涉及台灣國土重劃，絕對不能因人設事，他主張2026竹竹苗「科技都」才是正軌，下周一將和新竹縣市、苗栗縣市的首長與議長開記者會。
朱立倫表示，今天為了一個人做這樣的事情，此時立院要定下心來確認國土如何重劃，而大家關心20年的《財劃法》沒過，所有升格都是假的，國民黨提的2026竹竹苗科技都才是正軌，竹科包含新竹縣市、苗栗竹南，怎麼可以丟下苗栗不管？
朱立倫上午參加國民黨婦女部主任林麗蟬《新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘》新書發表會，朱說，林麗蟬從老遠的地方到台灣來，成為中華民國第一位新住民立委，她的新書發表就是台灣精神的展示，希望台灣是多元包容的社會，不同聲音、族群都在這塊土地融合在一起，她也是國民黨婦女部主任，代表國民黨求新求變。
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