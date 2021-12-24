台中市太平區3年前爆發郭姓女保母虐童，重摔1歲陳姓女童致癱案，郭女在刑事部分，涉重傷害罪被判6年8月確定；女童家屬提起附帶民事求償，台中地院以女童平均餘命83.14年計算，共判郭女應賠2654萬餘元，全案可上訴。由於郭女的丈夫為警察，當時還引發直播主擔心遭吃案，號召大批網友前往住處抗議，遭警方驅離並送辦，造成16人遭到起訴。

領有托育人員證書的24歲郭女，收托1歲陳姓女童，2019年6月21日上午幫女童換尿布時，女童與兒子哭鬧，她情緒失控抱起女童猛力搖晃，並抓女童重摔床墊，女童昏迷後送醫，因顱內出血、腦部創傷，術後治療仍癱瘓、無法吞嚥，郭女辯稱產後憂鬱長期累積，請求從輕量刑，被依傷害致重傷罪判刑6年8月確定。

家屬求償3000萬元，台中地院審酌醫院病情評估，女童因腦傷致身體僵硬、肢體偏癱、軀幹控制不良，復原可能性極低，終身須在護理之家照顧，並依據內政部統計108年台中市簡易生命表，以平均餘命83.14年作為賠償基準。

判決指出，女童出院後護理之家費用每日以1400元計算；20歲至65歲期間45年的喪失勞動能力損害，依2020年法定最低基本工資計算為684萬餘元；精神撫慰金為250萬元，加上住院期間治療及看護費用等，共判決郭女共應賠2654萬餘元。