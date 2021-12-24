24日日股中，權值科技類股表現較佳，不過耶誕節前交投清淡。早盤結束時，日經指數收28821.35點，漲22.98點或0.08%。東證收1989.19點，跌0.24點或0.01%。

立花證券認為，假期在即市場交易量減少，不過日經是靠著大型科技類股拉抬才上漲。同時，日股波動小很多，但隨著外資陸續歸隊，日股可能才會有所表現。

半導體機台製造大廠東京威力科創漲1.56%，空調製造商大金工業漲1%，醫療服務平台M3也漲0.71%。

東證指數被下跌1.81%的電信業者NTT，以及下跌2.24%的三菱電機所拖累。

日本雅虎Z Holdings漲3.33%，在日經中表現出色，同時，電子公司Screen Holdings漲2.24%，工業工程包商Hitachi Zosen也漲2.17%。

至於川崎汽船跌2.44%，在日經中表現失色，日本3大保險業者之一的損保控股也跌2.36%。