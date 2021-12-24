國立清華大學校長遴選委員會上個月推選高為元為新任校長，23日獲教育部核定聘任，下任校長聘期原訂於明年2月1日開始，但高為元人在海外工作與家庭之故，未及返台，將延至明年5月1日上任。校方也公開高為元寫給清華人的信，信中表達會加緊對清華及台灣高校的了解，並期待與師生們在清華園相會的那一天。

清華大學指出，校長遴選結果公布後，高為元即與現任校長賀陳弘定期討論交接事宜，包括目前正在關鍵階段的清華醫院、學士後醫學系、半導體研究學院等組織、招生及未來發展等，務期校務無縫接軌。

高為元也撰寫給清華人的一封信，信中表達自己對返鄉就任的期待，更感謝清華人的信任，讓他擁有為清華、為台灣服務的機會。從得知被賦予重任的那一刻起，他全心感謝，也歸心似箭，希望立刻回到台灣，與所有清華人相會，也會學習了解清華及台灣高等教育環境，盡全力達到清華師生、校友及各界的期許。

清華大學表示，新任校長高為元需要一些時間將目前工作完善交接，並安排全家返台及子女教育，再加上2月春節期間防疫旅館訂房困難，因此延後3個月上任。清華大學近日將依程序討論這3個月的校長代理方式，若仍由現任賀陳弘校長代理，就暫時不辦理卸任，另一方式可能由其他主管代理。新任校長高為元的聘期為2022年5月1日至2026年4月30日。

據了解，從海外延攬的大學校長返台就任時間延後，多校曾有前例。清華大學前校長劉炯朗從海外返台就任，即在原校長卸任3個月之後；陽明大學前校長梁賡義及交通大學前校長張懋中也都有延後一學期上任的類似情況。