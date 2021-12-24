大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

大S（徐熙媛）和汪小菲（現改名：汪少菲）今年6月驚傳婚變，上月大S親自證實已結束10年婚姻，今(24日)平安夜，大陸媒體直擊日前汪小菲帶一名長髮女子回家，兩人回到住所後一整夜沒再離開，令人好奇兩人關係，求問大S反應，她仍大器說：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」

今年6月因疫苗不足問題，汪小菲憤而在微博上開砲，當時大S拋出震撼彈，宣布已經在辦離婚，今年11月大S承認兩人已經離婚，表示汪小菲現在事業再起，才40歲條件又好，祝福他能比自己幸福，也是她現今選擇離婚主因，而汪小菲近來常發文分享新餐廳開幕消息，也證明大S所言不假。

媒體拍到汪小菲和女性朋友坐車回家。（圖／翻攝自秒拍）

近日節目《這!不是新聞》中，來賓資深狗仔小葛表示自己10月底就知道大汪離婚，更進一步稱從大陸狗仔方面得知消息，聽聞汪小菲身邊有新歡，女方年輕貌美又多金，張蘭則在去醫院打點滴路上開直播回應，強調外界傳聞都是假消息，「我現在是警告你，我就找律師告你，不能讓無良媒體無事生非」。

大陸媒體指該女疑似是張穎穎。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

今大陸八卦媒體「推理君江小宴」爆出直擊本月中汪小菲在亮馬橋附近廣場等人，後來他坐上車，一名穿羽絨外套的長髮女子現身，司機便開門讓她和汪小菲談話，該女子接著坐上車，一同回到汪小菲家中，兩天後又發現該女出現汪小菲家附近，報導指出該女應是先前所說的張穎穎。而對此，汪小菲18日就發出律師函，澄清網上散布的都是不實言論，揚言提告，此外，求證大S此事，她平靜表示都已經是過去式，「我珍惜當下，祝福小菲。」

汪小菲先前澄清網上傳聞都是不實消息，揚言提告。（圖／翻攝自汪少菲微博）

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