央行打炒房沒放過豪宅，但在資金潮加持以及抗通膨考量下，據實價資料統計，今年1-11月單價超過200萬元的豪宅交易達38筆，創下新高紀錄，今年200萬豪宅俱樂部平均成交價每坪229萬元，比去年高出5.2萬元，也是2016年豪宅市場緊縮後的新高價。

豪宅市場在政府打房以及2016年房地合一上路後，交易大幅緊縮、房價盤整，200萬俱樂部市場在2016年受挫，全年單價超過200萬的豪宅交易僅12筆，平均成交單價每坪220.8萬元，之後一路價量走揚，到2020年市場受到新冠疫情衝擊，價量皆修正。

統計今年1-11月交易已有38筆，與2016年相比呈倍數成長，平均成交價229.0萬元，也創下2015年以來新高。2014年雖然僅有12筆，但均價高達257.7萬元，當時最高價是皇翔御琚290.5萬元。

觀察200萬俱樂部成員，多數為屋齡10年內的豪宅，唯一超過10年者為「仁愛帝寶」，而拿下多年高單價榜首的「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年更見到299.0萬元的新高單價。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，央行祭出選擇性信用管制未曾放過豪宅，但貨幣政策寬鬆為市場注入豐沛動能，手握大筆資金的買方需要適合標的投放資金，對貸款的需求不高，因此，高單價、高總價豪宅價量均揚，至於房價表現雖有上揚趨勢，但變動不大，主因在於實際成交市場中，排除約定專用庭院等特殊情況，尚未出現挑戰單價300萬大關的豪宅交易，因此高價豪宅的成交均價無法大幅躍進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，根據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，以目前市場供需來說，豪宅仍有買盤，特別是全球陷入通膨危機，在避險思維下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項，也可預期真豪宅的價格具有想像空間。