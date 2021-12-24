台日2＋2會談 開放日核食 羅致政：日方有關心。民進黨提供

民進黨與自民黨今二度舉行「外交．經濟政策意見交流會」；會中日方代表關心開放日本食品來台一事；民進黨國際事務部主任羅致政表示， 雙方並未提到任何開放的時間表，並都同意這是一個食安的問題，要用科學的基礎來作為討論的焦點。「我想，雙方對這個是沒有任何不同看法的」。

邱志偉說，日方的主要經濟的代表是經產部會長石川昭正眾議員，故鄉在茨城縣，自民黨代表外交部會長佐藤正久參議員故鄉在福島，兩位剛好都提到，關於福島五縣市食品禁止輸入台灣的問題。

他說，他們回答是，政府會用科學重視這個問題，因為這個問題，自己也感同身受，因為他的這個內人的故鄉就是在千葉，也是在五縣市裡面，所以他對日方代表提出的疑慮，也感同身受。但是政府必須要確保國人身體健康安全無虞下，用科學的態度、用科學依據、國際標準面對這些問題。

他說，對方也認為，這個部分，不管是地方政府或產業界代表，或行政部門都，非常的重視這個問題。

邱志偉說，他們也回答日方，台灣政府也非常的重視這問題，會妥善的用科學的方式，用國際的標準來看待這五縣市食品輸入台灣的問題。

羅致政也強調，他相信台灣民眾與關注這是一個食安，但他應該是用科學作為依據，而且是客觀的，所以雙方之間並沒有提到所謂的開放的時間。